ВОЙНА В Украине Польша уже ведет переговоры с США о совместном использовании ядерного вооружения

2022-10-14 21:34

Польша хочет иметь в своем арсенале ядерное оружие для противодействия угрозе со стороны рф. Об этом пишет Gazeta Polska со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду.

Речь идет о специальной программе Соединенных Штатов. Сейчас Варшава ведет переговоры с США по участию в программе совместного использования ядерного вооружения.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что проблема заключается прежде всего в том, что у Польши пока нет ядерного оружия.

"Первая проблема заключается в том, что у нас нет ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, как Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта", – сказал Анджей Дуда.

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