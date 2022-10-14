ВОЙНА В Украине Американский институт изучения войны уверен, что сирийский сценарий в Украине невозможен

2022-10-14 11:34

Оккуранти не зможуть повторити "сирійський сценарій" в Україні 

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

В першу чергу, це через її неспроможність здобути перевагу в повітрі, що і "виключає її здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, які вона проводила в Сирії".

Також наголошується, що, можливо, російські військові посадовці координували призначення Суровікіна та удари крилатими ракетами по українській критичній інфраструктурі 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського міністерства оборони.

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ВОЙНА В Украине

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У жителей временно оккупированной части Запорожской области появился новый путь для эвакуации 2022-10-14 13:33
Армия оккупантов истощена, все успехи первых недель войны уже сведены на нет, - британские эксперты GCHQ 2022-10-14 12:28
Американский институт изучения войны уверен, что сирийский сценарий в Украине невозможен 2022-10-14 11:34