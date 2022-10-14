ВОЙНА В Украине Американский институт изучения войны уверен, что сирийский сценарий в Украине невозможен

2022-10-14 11:34

Оккуранти не зможуть повторити "сирійський сценарій" в Україні

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

В першу чергу, це через її неспроможність здобути перевагу в повітрі, що і "виключає її здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, які вона проводила в Сирії".

Також наголошується, що, можливо, російські військові посадовці координували призначення Суровікіна та удари крилатими ракетами по українській критичній інфраструктурі 10 жовтня, щоб відновити сприйняття російського міністерства оборони.