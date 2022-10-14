ВОЙНА В Украине У Зеленского заявили, что дополнительной мобилизации не будет - армия имеет большие резервы

2022-10-14 08:26

Додаткової мобілізації в Україні на даний момент не передбачається. Принаймні, Офіс Президента України Володимира Зеленського не бачить у цьому потреби.

Україна розумно ставиться до питань мобілізації та не збирається закликати додаткових людей на фронт.

«Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви», – повідомляє Михайло Подоляк у інтерв'ю німецькому телеканалу.

Він зауважив, що багато хто не розуміє, яка форма війни ведеться сьогодні в Україні: у нас не так багато втрат серед військових, порівняно з рф, якій неважливо, скільки її військових гине.

 

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