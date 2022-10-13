ВОЙНА В Украине В НАТО уже воспринимают Украину как восточный щит для всей Европы, - Резников

2022-10-13 18:00

Массированные обстрелы Россией вывели поддержку Украины миром на новый уровень.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Министры мне говорят – вы не представляете, какой у нас сейчас уровень поддержки Украины, он снова просто "зашкаливает", все нам говорят – едешь на Рамштайн, – поддержи Украину – то есть, от них люди это требуют", – заметил он.

Резников отметил, что российский агрессор также является своеобразным "спонсором" международной солидарности с Украиной - как только эмоциональная волна в западных странах по поводу событий в Украине начинает успокаиваться, россияне "подбрасывают" какое-то новое зверство.

Так было после ужасных событий в Буче и Изюме, так произошло после массированного ракетного обстрела всей Украины, когда за два дня было выпущено 120 "калибров", "искандеров", "шахидов" и всего остального. Эти удары, по словам министра, вывели поддержку Украины в мире на новый уровень.

"Вчера я слышал речи и в каждой – Алексей, передай украинцам, мы гордимся вами, вы нас вдохновляете, мы поражены, мы вам благодарны. И всякий раз звучат базовые вещи. Первое – вы ведете войну не только за себя, но и за нас и за весь демократический мир – и это не пафос, это слова каждого из министров. Второй тезис – мы уверяем, что будем с вами до конца, сколько бы на это не было нужно времени, на короткую, на среднюю и на долгую перспективу", - сказал Резников.

Он сообщил, что во время этих встреч обсуждались поставки Украине необходимых систем вооружения, но также – развития промышленного производства оружия, боеприпасов, новых систем, в которых нуждается Украина.

"То есть, они рассуждают вперед на шесть, восемь, на двенадцать месяцев – независимо от того, когда завершится эта война нашей победой, они понимают, что нужно будет усиливать оборону Украины. Они уже воспринимают мой аргумент, что Украина – это восточный щит для всей Европы", – сказал украинский министр.