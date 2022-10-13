ВОЙНА В Украине В небе над Полтавской областью потерпел крушения бомбардировщик ВСУ Су-24 М, — Воздушные силы

2022-10-13 17:30

Самолет поддерживал наступление украинских военных на востоке Украины и наносил удары по позициям российских войск, однако был поражен ракетой ВС РФ.

За два дня в Полтавской области разбились два украинских самолета, это произошло 11 и 12 октября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает "Суспільне".

"Во вторник и в среду имели катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу, комментируют эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", — сказал он.

Версия Воздушных сил Украины

Пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии журналистам подтвердил потерю лишь одного украинского самолета Су-24 М. Он рассказал, что бомбардировщик поддерживал наступление украинских военных на востоке Украины и наносил удары по позициям российских войск.

После выполнения боевого задания Су-24 М был поражен российской ракетой. Экипаж самолета решил вернуться на аэродром базирования. Однако самолет не смог долететь и потерпел крушения в Полтавской области. Два пилота катапультировались, но один из них не выжил.

Командование воздушных сил выразило соболезнования родным погибшего.

Что известно о разбитом самолете?

Су-24 М — сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, является модернизированной версией СУ-24 и находится на вооружении Воздушных сил Украины. Предназначен для нанесения высокоточных прицельных ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям при любых погодных и временных условиях.

Напомним, 12 октября ВСУ за 18 минут сбили 4 российских ударных вертолета Ка-52 (Аллигатор). По информации Воздушных сил, вражеские вертолеты были сбиты на юге Украины, они осуществляли огневую поддержку для ВС РФ.

12 октября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что за 10-11 октября украинским военным удалось сбить 9 из 12 иранских беспилотников Shahed-136.