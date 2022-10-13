ВОЙНА В Украине Закрыть небо над Украиной: стали известны первые итоги заседания «Рамштайна»

2022-10-13 18:30

Шестое по счету заседание группы «Рамштайн» началось в Брюсселе 12 октября и продлится до 13 октября с участием глав Министерств обороны и военачальников из почти 50 стран мира. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ожидает от встречи прогресса по предоставлению систем ПВО, ПРО и других видов вооружения и боеприпасов.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, именно на системах ПВО для Украины и сфокусируются союзники на шестом «Рамштайне».

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что первым пунктом повестки дня встречи контактной группы в формате «Рамштайн» станет вопрос усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом Резников сообщил в Twitter.

«Пункт № 1 сегодняшней повестки дня — усиление украинской противовоздушной обороны. Ощущаю оптимизм» — написал он.

Украина хочет получить от западных партнеров больше ракетных систем, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Список пожеланий был включен в раздаточный материал для участников коалиции «Рамштайн», пишет CNN.

По данным журналистов, в разделе «РСЗО» Украина просит дополнительные системы и снаряды стандартов НАТО. В разделе «артиллерия» указано, что ВСУ нужно больше буксируемых гаубиц, САУ, нестандартных гаубиц и большее количество дополнительных боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.

Еще одним приоритетом является ПВО: Украина просит ракеты для советских систем «Бук» и С-300. Также говорится о необходимости перехода на многоуровневые западные системы ПВО и поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.

Среди других приоритетов указаны радары, средства береговой обороны, танки и средства радиоэлектронной борьбы.

Во время встречи Германия сообщила, что передаст Украине в ближайшие недели САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS II. Об этом сообщило Минобороны ФРГ.

В ведомстве также подтвердили информацию журнала Spiegel, что в Украину уже доставлена новейшая немецкая система ПВО IRIS-T.

Канада объявила о новом пакете помощи Украине на 47 млн долларов. В него, в частности, войдет зимняя одежда для украинских военнослужащих. Об этом сообщает CBC.

Сегодня министр обороны Канады Анита Ананд объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине.

В состав нового пакета помощи войдет 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ. Также в пакет войдет военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на 15 млн долларов. Кроме того, Канада выделит Украине 2 млн долларов на обеспечение спутниковой связи в Украине.

Франция пообещала поставить Украине 3 LRU РСЗО (модернизированные M270).

В настоящее время Франция имеет 12 LRU на вооружении и около 40 LRM MLRS (не модифицированные M270) на хранении.

Нидерланды поставят Украине ракеты для противовоздушной и противоракетной обороны на 15 млн евро, сообщили в Минобороны страны

«Поставка ракет общей стоимостью 15 млн евро будет осуществлена в свете недавних ударов рф по Украине», — говорится в сообщении министра обороны страны Кайсы Оллонгрен.