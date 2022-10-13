Шестое по счету заседание группы «Рамштайн» началось в Брюсселе 12 октября и продлится до 13 октября с участием глав Министерств обороны и военачальников из почти 50 стран мира. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ожидает от встречи прогресса по предоставлению систем ПВО, ПРО и других видов вооружения и боеприпасов.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, именно на системах ПВО для Украины и сфокусируются союзники на шестом «Рамштайне».
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что первым пунктом повестки дня встречи контактной группы в формате «Рамштайн» станет вопрос усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом Резников сообщил в Twitter.
«Пункт № 1 сегодняшней повестки дня — усиление украинской противовоздушной обороны. Ощущаю оптимизм» — написал он.
Украина хочет получить от западных партнеров больше ракетных систем, артиллерии и систем противовоздушной обороны. Список пожеланий был включен в раздаточный материал для участников коалиции «Рамштайн», пишет CNN.
По данным журналистов, в разделе «РСЗО» Украина просит дополнительные системы и снаряды стандартов НАТО. В разделе «артиллерия» указано, что ВСУ нужно больше буксируемых гаубиц, САУ, нестандартных гаубиц и большее количество дополнительных боеприпасов калибра 155-мм, 152-мм и 122-мм.
Еще одним приоритетом является ПВО: Украина просит ракеты для советских систем «Бук» и С-300. Также говорится о необходимости перехода на многоуровневые западные системы ПВО и поставки дополнительных западных и советских систем ближнего радиуса действия.
Среди других приоритетов указаны радары, средства береговой обороны, танки и средства радиоэлектронной борьбы.
Во время встречи Германия сообщила, что передаст Украине в ближайшие недели САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS II. Об этом сообщило Минобороны ФРГ.
В ведомстве также подтвердили информацию журнала Spiegel, что в Украину уже доставлена новейшая немецкая система ПВО IRIS-T.
Канада объявила о новом пакете помощи Украине на 47 млн долларов. В него, в частности, войдет зимняя одежда для украинских военнослужащих. Об этом сообщает CBC.
Сегодня министр обороны Канады Анита Ананд объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине.
В состав нового пакета помощи войдет 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ. Также в пакет войдет военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на 15 млн долларов. Кроме того, Канада выделит Украине 2 млн долларов на обеспечение спутниковой связи в Украине.
Франция пообещала поставить Украине 3 LRU РСЗО (модернизированные M270).
В настоящее время Франция имеет 12 LRU на вооружении и около 40 LRM MLRS (не модифицированные M270) на хранении.
Нидерланды поставят Украине ракеты для противовоздушной и противоракетной обороны на 15 млн евро, сообщили в Минобороны страны
«Поставка ракет общей стоимостью 15 млн евро будет осуществлена в свете недавних ударов рф по Украине», — говорится в сообщении министра обороны страны Кайсы Оллонгрен.