ВОЙНА В Украине Оккупанты эвакуируются из Херсона — британская разведка прогнозирует бои в городе

2022-10-13 20:30

ВСУ продолжают успешное направление на южном фронте. Оккупационная администрация вывозит гражданских из Херсона, опасаясь взятия города.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, отступив примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора в начале октября, российские войска пытаются закрепить новую линию фронта.

По данным британской разведки, на этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном участке, где украинское наступление означает, что фланг россии больше не защищен рекой Ингулец. Большинство российских войск на этой линии фронта остается недоукомплектованными частями ВДВ (воздушно-десантных).

«В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации некоторых гражданских из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон», — говорится в сообщении Минобороны Британии.

Директор британской службы электронной разведки GCHQ (Центр правительственной связи) Джереми Флеминг обнародовал оценки хода российской войны против Украины, заявив, что москве не хватает ресурсов и международной поддержки.

При этом он подчеркнул, что не поощряет самоуспокоение и что волна ракетных ударов по украинским городам 10 октября «показала способность российской армии разрушать и убивать».

В то же время британский чиновник отметил, что ресурсы россии распорошены, и что Украина фактически разворачивает ход войны, нанося россиянам серьезные поражения на поле боя.

«Мы считаем, что в россии заканчиваются боеприпасы. В россии точно кончаются друзья. Мы видим из-за объявленной мобилизации, что у нее заканчиваются солдаты. Россия и российские командующие обеспокоены состоянием их военной машины», — сказал Флеминг.

Ранее британская разведка сообщала, что успешное наступление ВСУ в Херсонской области поставило перед Москвой дилемму: бежать за Днепр или остаться и обороняться.