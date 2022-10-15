ВОЙНА В Украине Резников заявил, что Испания отправила Украине 4 ЗРК Hawk: об этом говорилось на "Рамштайне-6"

2022-10-15 12:00

Испания отправила Украине 4 зенитных ракетных комплекса Hawk. С соответствующим запросом Украина обратилась к участникам встречи в формате "Рамштайн", состоявшейся 12 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил свою испанскую коллегу министра обороны Испании Маргариту Роблес за молниеносную реакцию на просьбу Украины.

"Я благодарен моей европейской коллеге Маргарите Роблес за решение отправить в Украину 4 ЗРК Hawk. Это быстрый ответ на запрос Украины на "Рамштайне-6". На подходе еще несколько Hawk. Сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы", – подчеркнул Резников.

Напомним, 12 октября в Брюсселе прошло заседание в формате "Рамштайн". В этот раз приоритетом для участников коалиции по поддержке Украины стал вопрос защиты территории нашего государства от российских ракетных ударов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил саммит "Рамштайн-6". Союзники в лице министров обороны почти из 50 стран мира ответили на запрос о защите неба над Украиной.