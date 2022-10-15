ВОЙНА В Украине Режим "контртеррористической операции" введен в беларуси, - глава МИД Макей

2022-10-15 19:00

 

Режим "контртеррористической операции" введен в Беларуси из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью российской газете "Известия".

По его словам, решение якобы было принято из-за данных о планах некоторых поступивших государств.

"Глава нашей страны (Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси. - Ред.) провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", - сказал Макей.

"Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных смежных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси", - заявил он.

"И вооруженные силы Республики Беларусь, и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор любым провокациям, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств", – добавляет белорусский чиновник.

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