ВОЙНА В Украине роССийская армия может приостановить наступление: в ISW назвали причины

2022-10-15 20:00

Продолжаются разногласия между российскими военными группировками.

Армия русской Федерации может затормозить свои наступательные операции на неких фронтах. В частности, в Донецкой области. Связано это с ухудшением нравственного положения, дисциплины и боеспособности оккупационных войск в зонах боевых действий.

Об этом сообщается в американском Институте изучения войны (ISW).

"Подразделения находятся в упадке, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций", — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что армия агрессорки России содержит относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, особенно в районе Бахмута. Неудачные попытки захватить новые территории еще больше снижают нравственный дух врага.

В Институте также сообщают, что продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Создатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается отметить своих боевиков на фронте. Так, он сообщил, что его "вагнеровцы" взяли под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. Боевики "ДНР" заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой "ЛНР". Также боевики утверждали, что захватили Опросное. Впрочем, Пригожин опровергает это. По его словам, в Опросном продолжаются бои.

Ситуация в армии РФ

экспредседатель внешней разведки Николай Маломуж считает, что провалы "второй армии мира" приближают конец режиму президента-диктатора Путина. Поражения россиян в Украине стали сигналом элит, которые начали искать варианты переговоров с Западом, а некоторые с Украиной.

Тем временем в РФ растет недовольство военным командованием. В частности. связано это с сообщениями о гибели на войне первых мобилизованных. Пока Москва заявляет о потерях пяти человек, блоггеры пишут, что цифры значительно больше. Более того — прогнозируют, что к концу зимы армия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

Свою очередь, британская разведка информирует, что с июля россияне захватили только два села. Части 2-го армейского корпуса и боевики "ЛНР", вероятно, зашли в населенные пункты Опытное и Ивангород, южнее Бахмута.