ВОЙНА В Украине Макрона раскритиковали за раскрытие планов ответа на ядерный удар рф

2022-10-15 21:00

Президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за его заявление о том, что в случае применения Россией ядерного оружия по Украине ответ Франции точно не будет ядерным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Большинство критических отзывов связаны с тем, что Макрон очертил границы возможного ответа Франции.

"Надежность ядерного сдерживания заключается в том, чтобы не говорить, что именно мы могли бы сделать", - прокомментировал слова Макрона экс-президент Франсуа Олланд, отметив, что лучше "говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше".

Депутат и вице-президент комитета по обороне Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Жан-Луи Тьерио заявил, что "чуть не упал со стула", услышав заявление Макрона.

"Это политическая ошибка. Один из принципов ядерного сдерживания - сохранять неопределенность по поводу того, что (государство) считает жизненно важными интересами", - прокомментировал он.

Бруно Тертре, заместитель руководителя аналитического центра "Фонд стратегических исследований", считает, что правильным ответом для Макрона было бы, что он "не будет играть в эту игру". "В любом случае Путин должен знать, что он проигрывает", - считает эксперт.

Министр обороны Британии также упрекнул Макрона за "раскрытие карт" в ядерном противостоянии с РФ.

Как сообщалось, в эфире 12 октября Эммануэль Макрон на вопрос ведущего сказал, Франция не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.

Он также отметил, что не хочет Третьей мировой войны, а помощь Украине направлена на восстановление ее территориальной целостности, и что Украина должна восстановить контроль над своими территориями в границах 1991 года.