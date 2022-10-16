ВОЙНА В Украине Илон Маск заявил, что роССия пытается "убить" Starlink в Украине

2022-10-16 11:00

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что Россия активно пытается убить Starlink в Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Большая разница между мирными коммуникациями и коммуникациями на фронте. Starlink - это единственная система связи, которая все еще работает на фронте - остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы на оборону. Несмотря на это, Starlink все равно может умереть", - отметил Маск.

Также Маск пожаловался, что спутниковая связь Starlink в Украине стоит компании примерно 20 миллионов долларов в месяц.

"Кроме терминалов, мы должны создавать, запускать, поддерживать и пополнять спутники и наземные станции и платить телекоммуникационным компаниям за доступ к Интернету через шлюзы. Нам также пришлось защищаться от кибератак и препятствий, которые становятся все сложнее", - отметил миллиардер.

Starlink в Украине

7 октября издание Financial Times, ссылаясь на источники в украинской власти и Вооруженных силах, писало о сбоях в работе терминалов на передовой.

Утверждалось, что терминалы прекращают работать во время активных боев на оккупированных Россией территориях. По словам собеседников издания, это вызвало нешуточную панику среди украинских бойцов. Сам Илон Маск заявил, что информация об этом "засекречена".

Также, по данным западных СМИ, Маск отказал Украине в использовании Starlink в оккупированном Крыму.

В сентябре компания SpaceX направила письмо в Пентагон с предупреждением, что больше не может продолжать финансировать услуги Starlink.

В письме также был сделан запрос в Пентагон взять на себя финансирование по использованию услуг Starlink для украинского правительства и армии, что, по утверждениям SpaceX, будет стоить более 120 миллионов долларов до конца этого года и может стоить еще около 400 млн долларов в следующие 12 месяцев.

14 октября советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина найдет решение для продолжения работы спутниковых интернет-терминалов Starlink.

Starlink - это проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.