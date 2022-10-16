ВОЙНА В Украине Эксперт предположил, смогут ли новые ПВО помочь Украине закрыть небо

2022-10-16 16:00

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что военная помощь позволит, по меньшей мере, в 1,5 раза улучшить способность украинской ПВО.

Российская федерация* продолжает обстреливать территорию Украины, нанося удары как по инфраструктурным, так и по гражданским объектам. После недавнего массированного ракетного обстрела, Украина призвала западные страны помочь стране системами ПВО.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал «24 каналу» помогут ли они полностью закрыть украинское небо.

По его словам, закрыть полностью воздушное пространство от вражеских ракет не способна ни одна страна. Но западное оружие, которое получат ВСУ, действительно усилит защиту.

Украине должны передать систему Iris-T, которая перекроет, например, сеть промышленных предприятий или атомных станций. Также украинским бойцам передадут NASAMS – к ним идут ракеты AIM-120 AMRAAM.

Iris-T SLM – дальность составляет до 40 километров, а высота – до 20 километров. По словам эксперта, Iris-T, Iris-T SLM и NASAMS – фактически три одинаковых системы.

Еще ВСУ получат Aspide – итальянские маловысотные системы с хорошей дальностью и Crotale – системы, способные прикрыть украинскую линию фронта.

Военный эксперт уверяет, что такая военная помощь позволит, по меньшей мере, в 1,5 раза улучшить способность украинской ПВО противодействовать российским атакам.