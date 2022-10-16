ВОЙНА В Украине Саудовская Аравия предоставит Украине 400 млн долл. гуманитарной помощи

2022-10-16 17:00

 

Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает информационное агентство SPA.

Соответствующее заявление появилось после переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и Наследного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммада бин Салмана в пятницу.

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“Президент также выразил благодарность и признательность за решение руководства Саудовской Аравии предложить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов, который будет способствовать облегчению страданий украинских граждан на волне кризиса. Он подчеркнул, что эти инициативы по оказанию гуманитарной помощи являются свидетельством стремления принца облегчить человеческие страдания украинского народа, который он никогда не забудет”, – говорится в сообщении.

Детали

Наследный принц также подчеркнул, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины. Он добавил, что голосование Королевства за резолюцию, осуждающую аннексию россией украинских территорий, вытекает из приверженности Саудовской Аравии глубоко укоренившимся в Уставе ООН принципам и международному праву.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом вопросы взаимодействия в деле освобождения украинских военнопленных.

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