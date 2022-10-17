Враг продолжает нести существенные потери в Украине - демилитаризовано более 65 тыс солдат
2022-10-17 12:28
Рашисты продолжают нести существенные потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения уже погибло 65 тысяч оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02:
- личного состава - более 65 000 человек
- танков - (+5) единиц
- боевых бронированных машин - 5 193 (+14) ед
- артиллерийских систем - 1 589 (+7) ед
- РСЗО - 365 ед
- средства ПВО - 186 ед
- самолетов - 268 ед
- вертолетов - 242 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 224 (+14) ед
- крылатые ракеты - 316 ед
- корабли - 16 ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 959 (+8) ед
- специальная техника - 143 (+1) ед
- Крымских мостов - 1 ед.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.