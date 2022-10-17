ВОЙНА В Украине Враг продолжает нести существенные потери в Украине - демилитаризовано более 65 тыс солдат

2022-10-17 12:28

Рашисты продолжают нести существенные потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения уже погибло 65 тысяч оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

 Общие боевые потери противника с 24.02:

  • личного состава - более 65 000  человек
  • танков - (+5) единиц
  • боевых бронированных машин - 5 193 (+14) ед
  • артиллерийских систем - 1 589 (+7) ед
  • РСЗО - 365  ед
  • средства ПВО - 186  ед
  • самолетов - 268 ед
  • вертолетов - 242  ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 224 (+14) ед
  • крылатые ракеты - 316  ед
  • корабли - 16  ед
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 959 (+8) ед
  • специальная техника - 143 (+1) ед
  • Крымских мостов - 1 ед.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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