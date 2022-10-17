ВОЙНА В Украине Враг продолжает нести существенные потери в Украине - демилитаризовано более 65 тыс солдат

2022-10-17 12:28

Рашисты продолжают нести существенные потери в Украине. С начала полномасштабного вторжения уже погибло 65 тысяч оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02:

личного состава - более 65 000 человек

танков - (+5) единиц

боевых бронированных машин - 5 193 (+14) ед

артиллерийских систем - 1 589 (+7) ед

РСЗО - 365 ед

средства ПВО - 186 ед

самолетов - 268 ед

вертолетов - 242 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 224 (+14) ед

крылатые ракеты - 316 ед

корабли - 16 ед

автомобильной техники и автоцистерн - 3 959 (+8) ед

специальная техника - 143 (+1) ед

Крымских мостов - 1 ед.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.