ВОЙНА В Украине Подтверждено уже более 40 тысяч военных преступлений руССких против мирного населения

2022-10-17 13:32

С начала полномасштабного военного вторжения оркостана в Украину зарегистрировано 40 233 преступления агрессии и военных преступлений и 17 780 преступлений против национальной безопасности страны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Среди зарегистрированных 40 233 преступления агрессии и военных преступлений с начала полномасштабного вторжения российской федерации против Украины - нарушение законов и обычаев войны, планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны, пропаганда войны и другие.

Также зафиксировано 17 780 преступлений против национальной безопасности Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационная деятельность, пособничество государству агрессору, диверсии и т.п.).

В Офисе генпрокурора отмечают, что в делах по агрессии против Украины подозревается 626 представителя военно-политического руководства болота - министры, депутаты, военное командование, должностные лица, руководители правоохранительных органов, разжигатели войны и пропагандисты кремля.

Также из-за подлого военного вторжения в Украине погибли 423 ребенка, 810 ранены.

subscriber subscriber

Еще по теме

Полиция установила более 5 тыс руских военных, которые во время оккупации Киевщины совершали военные преступления

2022-09-15 12:04

Разведка Великобритании вычислила новую цель оккупантов в Украине

2022-08-15 08:25

Во временно оккупированный Мариуполь подвезли большую партию тяжело раненных оккупантов

2022-08-01 11:33

Русские оккупанты насильно депортировали уже более миллиона украинских граждан

2022-05-10 14:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-10-17 15:37

Из-за обстрелов руССких террористов Запорожская АЭС снова полностью обесточена, - Энергоатом

2022-10-17 14:31

Подтверждено уже более 40 тысяч военных преступлений руССких против мирного населения

2022-10-17 13:32

Враг продолжает нести существенные потери в Украине - демилитаризовано более 65 тыс солдат

2022-10-17 12:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2022-10-17 15:37
Из-за обстрелов руССких террористов Запорожская АЭС снова полностью обесточена, - Энергоатом 2022-10-17 14:31
Подтверждено уже более 40 тысяч военных преступлений руССких против мирного населения 2022-10-17 13:32
Враг продолжает нести существенные потери в Украине - демилитаризовано более 65 тыс солдат 2022-10-17 12:28