ВОЙНА В Украине Подтверждено уже более 40 тысяч военных преступлений руССких против мирного населения

2022-10-17 13:32

С начала полномасштабного военного вторжения оркостана в Украину зарегистрировано 40 233 преступления агрессии и военных преступлений и 17 780 преступлений против национальной безопасности страны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Среди зарегистрированных 40 233 преступления агрессии и военных преступлений с начала полномасштабного вторжения российской федерации против Украины - нарушение законов и обычаев войны, планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны, пропаганда войны и другие.

Также зафиксировано 17 780 преступлений против национальной безопасности Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационная деятельность, пособничество государству агрессору, диверсии и т.п.).

В Офисе генпрокурора отмечают, что в делах по агрессии против Украины подозревается 626 представителя военно-политического руководства болота - министры, депутаты, военное командование, должностные лица, руководители правоохранительных органов, разжигатели войны и пропагандисты кремля.

Также из-за подлого военного вторжения в Украине погибли 423 ребенка, 810 ранены.