ВОЙНА В Украине Официальный Киев предложил Германии создать европейский танковый альянс

2022-10-18 08:26

Украинский дипломат Андрей Мельник предложил немецкому канцлеру Олафу Шольцу создать "европейский танковый альянс". Об этом он заявил в интервью изданию Welt.

"Нам сейчас нужно все, что можно быстро доставить: танки Leopard 2 и БМП Marder, больше артиллерии, а также боеприпасы. Это главный приоритет", - сказал дипломат.

По его словам, у десятка стран Европы есть около двух тысяч таких танков. Если бы они смогли передать Украине лишь десятую часть, та создала бы целую армию из 200 танков и смогла бы быстрее освободить оккупированные регионы страны.

Как отметил Мельник, поставки бронетехники является одним из приоритетов военной помощи для Украины.

Напомним, представители партии Союз-90/зеленые, входящей в правящую в Германии коалицию, подчеркнули необходимость увеличения поставок оружия Украине.

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