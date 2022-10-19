ВОЙНА В Украине Оккупанты физически не в состоянии производить ракеты такими темпами, как расходуют, - британская разведка

2022-10-19 10:29

Оборонная промышленность рашистов не в состоянии производить ракеты такими темпами, как они расходуются. Об этом говорится в отчете британской разведки.

 В отчете сообщается, что 10 октября оккупанты выпустили по Украине более 80 крылатых ракет. Более половины из них сбито, но десятки попали в Киев и другие населенные пункты, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

"Эти удары представляют собой дальнейшую деградацию российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе массированного удара по Украине 10 октября орки использовали 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника. Украинские защитники сбили 43 ракеты и 13 БПЛА.

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