ВОЙНА В Украине Киев атаковали иранские беспилотники-балалайки, зафиксировано четыре "прилета"

2022-10-17 10:26

Утром в Киеве официально зафиксированы четыре вражеских "прилета". Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Президент Владимир Зеленский заявил, что удары врага не сломают Украину, и пообещал оккупантам осуждение будущих поколений. Таким образом он прокомментировал удары по Киеву и другим украинским городам 17 октября.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Зеленский.

"Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Пока информация о пострадавших уточняется, оставайтесь в укрытиях", - подчеркнули в КГВА.

Как уточнил советник главы МВД Антон Геращенко, столицу атаковали вражеские беспилотники иранского производства.

"Значительная часть была сбита еще на подлете в Киевской области. Но некоторые смогли долететь. Один беспилотник попал в жилой дом", - заявил он в эфире телеканала FREEDOM.

По словам Геращенко, целью ударов был объект критической инфраструктуры. Он добавил, что разрушения на месте попадания в жилой дом значительные.