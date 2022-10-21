ВОЙНА В Украине Киев должен любой ценой сопротивляться искушению заморозить линию фронта, - Институт изучения войны

2022-10-21 08:26

Бункерный маразматик будет и дальше стремиться захватить всю Украину, даже если произойдет прекращение огня или какое-либо другое урегулирование. Поэтому Украина должна вернуть определенные районы, чтобы обеспечить свою долгосрочную безопасность и экономическую стабильность. Об этом говорится в материале американского Института изучения войны (ISW) .

Аналитики ISW считают, что птн воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в наилучшей конфигурации, которую сможет получить, чтобы подготовиться к будущей агрессии против Украины.

"Украина должна сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий таким образом, чтобы не позволить создать условия для возобновления конфликта на условиях росии", - считают аналитики.

Отмечается, что если Украина восстановит контроль над всем западным берегом реки Днепр, рашисты, скорее всего, сочтут наземные атаки на юго-запад чрезвычайно трудными. Таким образом, долговременная обороноспособность Николаева, Одессы и всего украинского побережья Черного моря в немалой степени зависит от освобождения западного Херсона.

Река Днепр должна быть не первой линией обороны Украины, а последней. Оспариваемые переправы через реки очень сложны, но их можно облегчить, если атакующий может сделать все приготовления прямо на реке, включая создание защищенных артиллерийских позиций, предварительное размещение мостового оборудования, накопление необходимых припасов и, как правило, создание всей инфраструктуры, необходимой для перехода.

Рассмотрение ключевых территорий в восточной части Херсонской и западной части Запорожской областей должно учитывать вопросы безопасности и экономики из-за расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Станция обеспечивала значительную часть электроэнергии Украины до вторжения 2022 года, и ее потеря потребует значительных инвестиций для замены генерирующих мощностей и, возможно, перепроектирования элементов украинской электросети.

Таким образом, освобождение Энергодара имеет решающее значение для сдерживания затрат времени и денег на восстановление экономики Украины.

Восстановление жизнеспособной украинской экономики, не требующей больших объемов долгосрочной международной финансовой помощи, требует возвращения экономического района Донбасса под контроль Киева.

Военные требования для этого восстановления включают освобождение Украиной Мариуполя, а также автомобильных и железнодорожных сетей на север через Волноваху в сторону Донецка и на запад в сторону Мелитополя и Запорожья. Для установления надежного украинского контроля над Мариуполем необходимо освободить хотя бы часть земель, захваченных в 2014 году. Линия контроля, возникшая в результате этого вторжения, проходила слишком близко к городу, чтобы позволить его защитникам избежать окружения перед лицом решительных атак.

Аналогичные экономические аргументы справедливы для исторически промышленных городов Донецка, Северодонецка и Луганска. В остальных районах оккупированного северо-востока Украины баланс экономики смещается в первую очередь в аграрный сектор.

Однако на северо-востоке Украины есть несколько стратегически важных территорий. Города Сватово, Старобельск и Беловодск расположены на крупных транспортных развязках, контроль над которыми отчасти определяет, какие базы в самой росии оккупанты могут использовать для прямой поддержки будущих нападений на Украину.

Крымский полуостров, наконец, стратегически важен для Украины. Оккупация полуострова позволяет врагу размещать противовоздушные и противокорабельные ракеты на 325 километров западнее.

Это позволяет оркам размещать авиацию в Севастополе примерно на 300 километров западнее, чем авиабазы ​​на территории эрефии. Эти различия имеют большое значение для масштаба и размаха воздушной и ракетной угрозы, которую враг может представлять для юго-восточного фланга НАТО, а также для способности болота подготовить и поддержать будущие вторжения в Украину.

Также в ISW отмечают возобновление мощных украинских атак на Херсонском направлении, но украинские силы оправданно хранят оперативное молчание.