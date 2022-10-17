ВОЙНА В Украине Количество жертв утренней атаки Киева снова увеличилось

2022-10-17 17:30

 

Из-под завалов многоэтажки в Киеве достали тело четвертого погибшего в результате атаки дронов на Киев в понедельник, 17 октября. Спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко.

"Из-под руин жилого дома в Киеве извлекли тело четвертого погибшего", - написал он.

Напомним, до этого было известно о трех погибших в результате атаки иранского дрона на многоэтажку в Киеве. Это женщина 59 лет и двое молодых людей в возрасте до 30 лет. Последние - супруги, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

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