ВОЙНА В Украине Резников рассказал о результатах Рамштайна: Вскоре получим ЗРК NASAMS

2022-10-17 18:00

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что вскоре Украина получит новейшие системы противовоздушной обороны – норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые предназначены для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают освоение техники".

Детали: Министр обороны также рассказал детали недавнего шестого заседании Ukraine Defence Contact Group ("формат Рамштайн" – ред.), которое состоялось в Брюсселе, неформальной встречи министров обороны стран НАТО и ряда двусторонних переговоров с международными партнерами.

Резников заверил, что страны формата Рамштайн и НАТО расширят поддержку Украины.

Он напомнил, что Украина уже получила очень много помощи от партнеров и продолжает ее получать.

Кроме того, тысячи украинских бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.