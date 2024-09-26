Политика Байден срочно собирает заседание "Рамштайна" на уровне лидеров

2024-09-26 22:15


Американский президент сообщил ориентировочное время проведения встречи.

Уже в следующем месяце, то есть в октябре, в Германии состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое называют форматом "Рамштайн". В этот раз на встречу съедутся лидеры государств, оказывающих помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном в четверг, 26 сентября, на официальном сайте Белого дома.

"На следующий месяц я созову встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии для координации усилий более 50 стран, которые поддерживают Украину в ее защите от российской агрессии", — говорится в заявлении американского лидера.

Ранее на этой неделе Белый дом объявил, что президент Байден посетит Германию 10-13 октября.

Напомним, предыдущее заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" прошло 6 сентября в немецком городе Франкфурте-на-Майне. Одним из ключевых результатов встречи с союзниками министр обороны Украины Рустем Умеров назвал подписание Положения коалиции морских способностей.

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