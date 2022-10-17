ВОЙНА В Украине Отключение новых роССийских банков от SWIFT должно стать частью 9-го пакета санкций ЕС, - Кулеба

2022-10-17 19:30

 

Евросоюз начинает работу над девятым пакетом санкций против РФ.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении.

"Теперь начинается работа над девятым пакетом ЕС. Я был очень откровенным. Я, во-первых, очень конкретно назвал, чего Украина ожидает в этом девятом санкционном пакете. Это, в частности, и отключение новых российских банков от SWIFT. Я вообще не понимаю, почему они прекратили это делать, какие препятствия – нет рациональных объяснений этому. Точнее, есть: мы о них знаем, но они недостаточны", – сказал министр.

В то же время, добавил Кулеба, Украине известно о том, что некоторые страны начали говорить об усталости от санкций.

"Сегодня я говорил своим европейским коллегам очень простые слова – что ни украинцы, ни граждане ЕС не могут позволить себе усталость. Как мы не можем устать бороться за наше государство, европейскую безопасность и процветание, так же они не могут устать применять санкции", - объяснил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что впервые в истории украино-иранских отношений призвал применить санкции против Ирана. По его словам, эти санкции должны стать сигналом для стран, в которые Россия обращается за военной помощью.

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ВОЙНА В Украине

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Отключение новых роССийских банков от SWIFT должно стать частью 9-го пакета санкций ЕС, - Кулеба 2022-10-17 19:30