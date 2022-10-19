ВОЙНА В Украине Атаки иранскими дронами по инфраструктуре Украины никак не влияют не ход войны, - ISW

2022-10-19 08:24

Недавняя массированная атака дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре Украины была призвана оказывать психологическое давление на самих украинцев. Она не влияет на ход боевых действий. Об этом заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

 По информации американского военного аналитика Бретта Фридмана, полезная нагрузка одного дрона Shahed-136 примерно втрое больше того, который имеет один типичный 155-мм артиллерийский снаряд. Таким образом, пять Shahed-136, которые ударили по Киеву имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой территории.

"Такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре, а также убить и ранить многих людей, не создавая значимых военных эффектов. Этот анализ свидетельствует о том, что российские войска продолжают использовать беспилотные летательные аппараты Shahed-136 для создания психологических эффектов, связанных с нацеливанием на гражданские районы, вместо того, чтобы пытаться создать асимметричные оперативные эффекты, нанося сосредоточенные удары по законным военным и передовым целям", - говорится в отчете.

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