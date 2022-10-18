ВОЙНА В Украине В США намекнули на возможную поставку вооружения для борьбы с иранскими дронами

2022-10-18 20:30

 

США учтут то, что Россия использует для атак против Украины дроны-камикадзе. В Администрации Байдена будут принимать решения и планировать дальнейшую помощь стране с учетом применения агрессором такого вида оружия.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Он отметил, что сейчас идет обсуждения поставок систем ПВО Украине, ведь с учетом тактики РФ это сейчас является наибольшей потребностью.

Наопмним, ранее министр обороны Украины, комментируя утренние удары иранскими дронами по Киеву, заявил что Россия и Иран объединяются для террора.

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