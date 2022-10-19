ВОЙНА В Украине НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций для борьбы с дронами

2022-10-19 19:30

Западные союзники в ближайшие дни поставят Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Берлинском внешнеполитическом форуме.

"НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех", - отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ее страна предоставит Украине огромный пакет военной помощи, в который в том числе войдут антидронные системы.

Кроме того, стало известно, что министры обороны Украины и Израиля 19 октября обсудят возможность поставок израильских средств противовоздушной обороны.