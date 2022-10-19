ВОЙНА В Украине Стало известно, сколько иранских "мопедов" уничтожили Силы обороны Украины за 36 суток

2022-10-19 18:00

 

Украинские защитники неплохо расправляются с иранскими дронами, о чем свидетельствует статистика.

Полуветренные силы уже уничтожили более 200 иранских ударных дронов-камикадзе, которыми РФ атакует Украину.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"По состоянию на 19 октября, с первого случая сбития на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 года, г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты маркируют "шахеды", как "Герань-2". К их уничтожению привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

Напомним, что руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что РФ получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии.

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