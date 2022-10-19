ВОЙНА В Украине Оккупанты хотят вывезти около 50-60 тысяч жителей из 4 районов Херсонщины

2022-10-19 21:00

Представители оккупационной "администрации" Херсона и области планируют вывезти порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Источник: гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram и в эфире "Соловьев Live", один из главарей оккупационной "администрации" Херсона гауляйтер Кирилл Стремоусов в Telegram, ТАСС

Прямая речь Сальдо: "Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Мы подсчитывали – примерно 50-60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра".

Детали: По его словам, людей будут вывозить поэтапно и бесплатно силами МЧС РФ и так называемого "правительства" Херсонской области. Сальдо уверен, что на это уйдет около недели.

Он добавил, что в речном порту города уже стоят катера с людьми, которые якобы готовы отправиться на левый берег, но напряженности в городе якобы нет.

Гауляйтер заявил, что якобы существует "непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра".

По его словам, если ВСУ разрушат шлюзовые камеры Каховской ГЭС, то вода в двух районах Херсона может подняться на 1 метр. Поэтому коллаборанты Херсонской области якобы уже нарастили сброс воды по системе каналов, чтобы уберечь город от возможного затопления в случае повреждения шлюзов ГЭС.



Сальдо добавил, что тем жителям области, которые решат переехать в Россию, якобы предоставят жилищные сертификаты.

По словам Стремоусова, на утро 19 октября ситуация в Херсонской области "не изменилась", но ВСУ якобы могут "начать наступать в любой момент".

Он призвал жителей Херсона "максимально быстро" переходить на левый берег.