ВОЙНА В Украине Попытка повторного наступления врага на Киев может быть ближе к Новому году — Арестович

2022-10-21 14:30

Враг скапливает силы для повторного наступления на столицу Украины. Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире «Фейгин Live».

По его словам, в беларуси создается группировка, которая при определенных условиях может быть брошена в бой.

«Они создают группировку в беларуси и при определенных условиях могут бросить ее в бой. Оно не будет подготовлено, не решит задачу по захвату столицы, но проблему нам составит. Возможность 50/50. Пока они накопятся – это конец ноября, именно зимой уйдут», – сказал Арестович.

Вероятность такого наступления Арестович оценил шуткой: "50 на 50 — или пойдут или нет". Однако, по его мнению, попытка еще раз атаковать столицу Украины укладывается в "логику" действий руССкого фюрера 2.0 , которому важно, чтобы "войска поперли".

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СБУ предупреждает украинцев о недопустимости публикации видео «прилетов» и их последствий 2022-10-21 13:33