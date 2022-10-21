ВОЙНА В Украине В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування

2022-10-21 19:31

В Україні можуть запровадити нові штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування

Зараз у законодавстві відсутня відповідальність за ці порушення.

У проєкті закону №8096 пропонують внести зміни до Кодексів і встановити такі штрафи та строки:

Порушення комендантської години - 340-680 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Порушення режиму світломаскування:

  • вперше - 510-850 грн або громадські роботи від 30 до 40 годин, а для посадових осіб - 850 - 1700 грн або виправні роботи до 6 місяців.
  • повторні протягом року - 850-1700 грн, 40 - 60 годин громадських робіт, для посадовців - 1700 - 3400 грн або виправні роботи 0,5 - 1 рік.
  • умисне порушення, яке призвело до загибелі людей - 10 - 15 років з конфіскацією майна, або без неї.
  • умисне порушення повторно, групове або посадовою особою - 15 - довічне, з конфіскацією майна.

Складати протоколи про адміністративні правопорушення доручать Нацполіції. Всі відрахування та виправні роботи - виключно на потреби ЗСУ.

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