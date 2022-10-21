В Україні введуть штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування
2022-10-21 19:31
В Україні можуть запровадити нові штрафи за порушення комендантської години та режиму світломаскування
Зараз у законодавстві відсутня відповідальність за ці порушення.
У проєкті закону №8096 пропонують внести зміни до Кодексів і встановити такі штрафи та строки:
Порушення комендантської години - 340-680 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.
Порушення режиму світломаскування:
- вперше - 510-850 грн або громадські роботи від 30 до 40 годин, а для посадових осіб - 850 - 1700 грн або виправні роботи до 6 місяців.
- повторні протягом року - 850-1700 грн, 40 - 60 годин громадських робіт, для посадовців - 1700 - 3400 грн або виправні роботи 0,5 - 1 рік.
- умисне порушення, яке призвело до загибелі людей - 10 - 15 років з конфіскацією майна, або без неї.
- умисне порушення повторно, групове або посадовою особою - 15 - довічне, з конфіскацією майна.
Складати протоколи про адміністративні правопорушення доручать Нацполіції. Всі відрахування та виправні роботи - виключно на потреби ЗСУ.