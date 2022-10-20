ВОЙНА В Украине "Лягушка в кипятке": эксперт объяснил, зачем путину "военное положение" в оккупированных областях Украины

2022-10-20 21:00

Президент РФ Путин объявил "военное положение" на оккупированных Россией территориях Украины не только, чтобы провести скрытую мобилизацию мужчин.

Директор программы "Европа" Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что Владимир Путин объявил так называемое военное положение во временно оккупированных украинских областях, чтобы дать российским военным беспрепятственно захватывать гражданские активы, здания, развертывать ресурсы при необходимости.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам специалиста, раньше все это и так происходило, однако представляли российскую пропаганду как "инциденты на местах".

"Это важный сигнал", — сказал эксперт.

Кроме того, решение Путина может создать возможность мобилизации дополнительных ресурсов для российских войск.

Что касается уровней реагирования в 26 регионах, в том числе и в Москве, которые также были введены Путиным, то, как пишет издание, это позволит российским властям контролировать отрасли промышленности, перепрофилировав их для военных нужд.

"То, что мы видим, является своеобразной стратегией "лягушки в кипятке", когда вместо того, чтобы объявлять о каждом большом шаге, который, возможно, ошеломил бы российскую общественность, идея состоит в том, чтобы внедрять их постепенно", — сказал Бергман.

Путин объявил "военное положение" на территории Украины

Диктатор Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что действия Путина – это легализация мародерства на территории Украины.

Украинский МИД назвал указ Путина ничтожным. Там подчеркнули, что целью оккупантов является подавление сопротивления украинцев.