ВОЙНА В Украине Суд отказался снимать с должности директора порта "Южный" Александра Олейника. Замминистра Васьков продолжит грабить порт.

2022-10-20 13:30

Такое решение суд одобрил по делу о подозрении в краже 1,5 млн. грн.бюджетных средств.

В материалах производства сообщается: с апреля по август 2020 года, несмотря на ограничения, установленные правительством по выплате зарплаты должностным лицам на период действия карантина, в связи с COVID-19, Олейник в сговоре с главным бухгалтером и заместителем директора порта, начислил себе и своим людям 1,5 млн. грн зарплаты.

НАБУ просило отстранить Олейника, поскольку он может уничтожить или подделать документы, имеющие существенное значение для досудебного расследования и к которым в силу своей должности он имеет доступ. Также в НАБУ остерегались, что чиновник может незаконными способами самостоятельно или косвенно влиять на свидетелей и других участников уголовного производства, являющихся работниками ГП «МТП «Южный».

Как выяснилось, на "гуманность" правосудия повлиял шеф Олейника Ринат Ахметов. Все манипуляции на госпредприятии совершаются именно с благословения олигарха и его правой руки в министерстве инфраструктуры Юрия Васькова. Стремительным карьерным взлётом Олейник обязан именно им. Многие годы чиновник трудился на благо Ахметова в Мариупольском порту, а с 2019-го заправляет в «Южном». И довольно неплохо.

Под видом инфраструктурных проектов у Олейника списывают миллионы гривен. То 900 000 грн. на всевозможных советников и помощников, то на ProZorro указывают завышенную стоимость закупок. А по финансовому плану на 2021 год чиновник полностью вышел из берегов. МТП "Южный" закладывал 100 млн. гривен на капитальные инвестиции. Однако в октябре 2021 года руководство порта объявило о закупке двух кранов стоимостью 300 млн. гривен с поставкой до 1 января 2023 года.

Однозначно, должность директора порта "Южный" позитивно отразилась на динамике семейного бюджета Олейника. Редакция 368.media разобралась в декларации чиновника. В 2020-го Олейник купил более чем за 2,5 млн гривен и оформил на себя одесскую квартиру площадью 119 кв. м. Кроме новой одесской квартиры у семьи остаются два дома на Белоссарайской косе площадью 236 и 156 кв. м., оформленные на него и жену; оформленный на жену элитный особняк площадью 264 кв. м в заповедной зоне поселка Лебедевка Вышгородского района на левом берегу Киевского водохранилища с видом на Межигорье и оформленная на нее же киевская квартира площадью 69,3 кв. м.

За время пребывания в Южном чиновник обновил и автопарк. В мае 2020-го приобрел Range Rover (2018) за более чем два миллиона гривен. На его жену официально оформлен Mercedes-Вenz GLE400 (2018) стоимостью 2,4 млн гривен. Еще один интересный момент с автомобилями семьи — Олейник продал в 2020-м свой Range Rover (2018), как утверждает, за 1,7 млн гривен, хотя в своей ежегодной декларации оценивал его в 1,4 млн. Олейнику принадлежит по 25% в уставном капитале ООО «Диво-Гран» и ООО «Сетра Груп» — это 1,05 и 1 млн. гривен соответственно. Кроме того, жене Татьяне Олейник принадлежит чуть менее половины уставного фонда мариупольского ООО «Книголюб», основной вид деятельности, которого — сдача имущества в аренду. Что касается сбережений, то на сегодняшний день Александр Олейник задекларировал 100 тыс. долларов и более 2,5 млн. гривен наличностью и на банковских счетах.