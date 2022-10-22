ВОЙНА В Украине Данилов о защите украинского неба от дронов-камикадзе: вопрос сдвинулся с мертвой точки

2022-10-22 15:00

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что после масштабных атак дронами-камикадзе вопрос о защите украинского неба сдвинулся с мертвой точки. Сейчас его подняли на самый высокий уровень переговоров.

Об этом Данилов рассказал в интервью "24 каналу". "Президент во время общения с другими лидерами каждый раз об этом говорит. Будем считать, что наши партнеры и все цивилизованные страны это услышали и скоро в достаточном количестве появятся необходимые приборы", – сказал он.

Секретарь СНБО напомнил, что когда в марте или апреле Украина просила закрыть небо от российских ракет, чтобы не убивали гражданских, тогда такое решение не было принято.

"Россия сейчас выходит за определенные пределы понимания, но нам свое делать", – добавил он.

Данилов также прокомментировал информацию о том, что Иран мог дать России дроны взамен что-то другое.

"Иран – это страна, долгое время находящаяся под санкциями и имеющая специфические отношения с США, которые являются нашими партнерами. Условно могла работать такая вещь, что враг моего врага – друг. Мы не можем окончательно сейчас что-то об этом утверждать, были ли это чисто деньги или другие преференции", – объяснил он.

По словам секретаря СНБО, в современном мире они ничего скрыть не смогут, все производители, поставляющие компоненты, будут всем известны.

"Может некоторым будет стыдно. Я бы хотел обратиться ко всем странам-производителям, присылающим продукцию Ирана: "Будьте внимательны, чтобы через определенный промежуток времени ваши компании не стали изгоями по всему миру". Это касается любой страны мира. Надо очень внимательно смотреть, куда попадает продукция, чтобы с помощью этих вещей не убивали гражданское население", – – резюмировал Данилов.

Отметим, что утром в понедельник, 17 октября, Россия в очередной раз атаковала Киев дронами-камикадзе. Несколько ударов было по Шевченковскому району – там вспыхнул пожар в нежилом здании, а из-за взрыва в многоэтажке под завалами оказались люди. Четыре человека погибли.