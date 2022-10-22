ВОЙНА В Украине В Херсонской области враг сосредоточил до 45 БТГ - Генштаб

2022-10-22 18:00

Для сдерживания продвижения наших вооруженных сил в Южнобужском операционном районе противник сосредоточил до 45 БТГ, которые ускоряют мероприятия по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов.

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«Данные разведки свидетельствуют, что в ближайшее время задача номер один для рф – удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении. Такую задачу враг планирует решить за счет первой волны частичной мобилизации и путем увеличения количества группировок вооруженных сил россии на правобережье реки Днепр. На сегодня для сдерживания продвижения наших вооруженных сил на Южнобужском операционном районе противник сосредоточил до 45 БТГ, которые ускоряют мероприятия по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей. При этом противник постоянно пытается восстановить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку своих войск», – сообщил Громов.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщил, что существует высокая вероятность осуществления российскими захватчиками обстрелов мирного населения Херсонской области.