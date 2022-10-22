ВОЙНА В Украине Группировка врага в Черном море - 9 кораблей и катеров

2022-10-22 19:00

 

В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров, которые маневрируют вдоль побережья Крыма.

Среди них 2 вражеских больших десантных корабля, 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом – 12 "Калибров".

Напомним

На Донетчине, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили установку разминирования оккупантов УР-77.

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Группировка врага в Черном море - 9 кораблей и катеров 2022-10-22 19:00
В Херсонской области враг сосредоточил до 45 БТГ - Генштаб 2022-10-22 18:00