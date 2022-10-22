ВОЙНА В Украине роССия перебросила из Сирии в Украину комплексы ПВО С-300 и большое количество военных — The New York Times

2022-10-22 21:00

 

По мнению западных дипломатов, это может изменить отношение Израиля к поставке оружия украинским военным.

Россия перебросила из Сирии в Украину комплексы ПВО С-300 и множество военных.

Об этом пишет The New York Times.

По данным источников издания, из Сирии вывели два батальона (от 1200 до 1600 солдат).

По словам еще одного источника, военных было гораздо больше.

По мнению западных дипломатов, это может изменить отношение Израиля к поставке оружия украинским военным. Дело в том, что Израиль опасался, что в ответ на поставку оружия Украине кацапия может применить эти системы против израильских самолетов в Сирии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

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