ВОЙНА В Украине Оттягивают силы ВСУ на север: британская разведка оценила риск нового нападения из беларуси

2022-10-23 09:00

 

Новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно в связи с формированием там совместной с РФ группировки войск.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о ходе войны в Украине.

В отчете напоминается, что в середине октября Александр Лукашенко анонсировал развертывание группировки численностью до 70 тыс. белорусских и до 15 тыс. российских войск, а позже Минск опубликовал видео с прибытием российских военных.

"Впрочем, по состоянию на сейчас маловероятно, что Россия уже перебросила в Белоруссию значительное количество дополнительных войск", – отметили в британской разведке. 

"РФ вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в таком количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине. Белорусская армия, скорее всего, сохраняет минимальную способность осуществлять комплексные операции", – пояснили в разведке.

"Поэтому эти объявления могут быть попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство и убедить Украину оттянуть больше сил на оборону северных границ", - говорится в отчете.

Вероятность нового наступления со стороны Беларуси

Войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси, откуда двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство и территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

14 октября издание "Наша Нива" сообщило, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

А журналисты "Радио Свобода" проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под Гомелем и пришли к выводу, что за последний месяц туда активно прибывают российские войска и техника.

20 октября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов заявил, что угроза наступления с территории Беларуси остается.

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