Сводка Генштаба: роССия перебросила 2 тысячи мобилизованных на Херсонщину

На временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений прибыло до 2 тысяч российских мобилизованных.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Оккупационные власти издали распоряжение о подготовке эвакуации для так называемых "банковских учреждений". Есть эвакуационные списки завезенных российских медработников и учителей. Объекты гуманитарной сферы в Херсоне прекращают работу.
За сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.
За сутки враг нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Николаев; Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище на Харьковщине.
Россияне использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также 20 Shahed-136.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На других направлениях враг стрелял:
Враг не оставляет попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов. Было поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники и 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. ПВО сбила 15 БпЛА. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.
В больницу Мелитополя Запорожской области прибыло одновременно более 30 раненых после огневого поражения, нанесенного ВСУ.