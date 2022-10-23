ВОЙНА В Украине Оккупанты отступают из-под Херсона, готовясь подорвать дамбу Каховской ГЭС, - ISW

2022-10-23 15:00

 

Россия, вероятно, продолжает готовить операцию под "чужим флагом" по разрушению плотины Каховской ГЭС, в которой намерена обвинить Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска похоже начинают вывозить оборудование и технику с западного берега Днепра в ожидании будущего наступления украинской армии.

Эксперты приводят сообщения херсонских Telegram-каналов о разграблении и вывозе имущества и техники с городской пожарной станции, а также ссылаются на спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правого берега Днепра на левый и возвращающиеся пустые.

Похоже, российская армия извлекла урок из панического отступления под Харьковом, в результате которого большое количество боевой техники, оружия и боеприпасов было оставлено украинцам, заключают аналитики.

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