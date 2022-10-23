ВОЙНА В Украине США могут проверить источники финансирования Маска после его заявлений по Украине, - Bloomberg

2022-10-23 20:00

 

Представители администрации президента Джо Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть некоторые из предприятий Илона Маска проверке национальной безопасности, включая сделку с Twitter и спутниковую сеть Starlink SpaceX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, официальные лица США обеспокоены из-за недавней угрозы Маска прекратить поставку спутниковой службы Starlink в Украину и дружественной позицией по отношению к России в серии твитов, в которых Маск изложил мирные предложения в пользу Путина. Они также обеспокоены его планами по покупке Twitter с группой иностранных инвесторов.

По словам источников, обсуждение все еще находится на ранней стадии. Одна из возможностей - через закон, регулирующий Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS), который находится в ведении Министерства финансов США, для проверки предприятий Маска.

Одним из элементов сделки с Twitter на 44 млрд долларов, которая может вызвать рассмотрение CFIUS, является присутствие иностранных инвесторов в консорциуме Маска. В группу входят принц Аль-Валид бин Талал из Саудовской Аравии, Binance - криптобиржа, основанная и управляемая уроженцем Китая, а также суверенный фонд благосостояния Катара.

Маск, самый богатый человек в мире, в последние недели объявил о предложениях прекратить войну России против Украины на условиях Путина и пригрозил сократить финансовую поддержку интернета Starlink в Украине. Его твиты и публичные комментарии разочаровали официальных лиц в США и Европе и вызвали похвалу у противников США.

Позже Маск отказался от своей угрозы прекратить финансирование Starlink и сказал, что продолжит нести расходы на обслуживание. Starlink стал важным инструментом связи в Украине во время российского вторжения. Маск предоставлял услугу бесплатно, но сказал, что SpaceX теряет 20 млн долларов в месяц, предоставляя ее Украине, и он не может бесконечно нести эти расходы.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, правительство США также будет использовать Starlink в случае отключения связи.

SpaceX доставляет астронавтов на Международную космическую станцию в рамках давнего партнерства с NASA и запускает сверхсекретные спутники для Пентагона. Агентство США по международному развитию, или USAID, также оплатило некоторые спутники SpaceX Starlink, которые доставили в Украину.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Британии после заявления Трасс об отставке стартует новая гонка за кресло премьера: названы главные кандидаты

2022-10-23 16:00

рф нанесла массированный удар: Луцк, Ривне и Хмельницкий обесточены после атаки

2022-10-22 11:30

Германия и дальше будет помогать Украине оружием, - Шольц

2022-10-20 22:00

В Республиканской партии США есть разногласия по поводу помощи Украине, - Politico

2022-10-20 21:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

США могут проверить источники финансирования Маска после его заявлений по Украине, - Bloomberg

2022-10-23 20:00

В Швеции украли 100 камер контроля скорости. Такие же обнаружили в роССийских дронах

2022-10-23 19:00

"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей

2022-10-23 18:00

Подрыв Каховской ГЭС вызовет цунами: ученый озвучил прогноз

2022-10-23 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

США могут проверить источники финансирования Маска после его заявлений по Украине, - Bloomberg 2022-10-23 20:00
В Швеции украли 100 камер контроля скорости. Такие же обнаружили в роССийских дронах 2022-10-23 19:00
"Укрэнерго" вводит контролируемое потребление электроэнергии: список областей 2022-10-23 18:00
Подрыв Каховской ГЭС вызовет цунами: ученый озвучил прогноз 2022-10-23 17:00