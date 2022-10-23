ВОЙНА В Украине Кулеба обсудил с премьером Израиля помощь по системам ПВО

2022-10-23 21:00

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом запрос Украины о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом глава МИД проинформировал в своем Twitter.

"Говорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и информировал его о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, вызванных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что в ходе разговора подробно обсуждался запрос Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны.

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