ВОЙНА В Украине В США считают, что Украина должна воспользоваться слабостью роССии, - NYT

2022-10-24 17:00

Американские чиновники считают, что в следующие шесть недель у украинских военных будет возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон.

Об этом говорится в публикации The New York Times.

Издание отмечает, что в то же время в США не предвидят быстрого краха российских сил, который дал бы Украине возможность освободить большие территории, как это было в сентябре. По мнению официальных лиц, боевые действия, вероятно, продлятся еще несколько месяцев. Среди факторов, которые могут повлиять на ход войны, называют более сложные условия в декабре, степень готовности путина к эскалации, единство Европы на фоне резкого роста цен на энергоносители, а также потенциальное изменение политической ситуации в США после промежуточных выборов в ноябре.

Американские чиновники на условиях анонимности говорят, что Украина в ближайшие недели должна продолжать использовать свое преимущество.

Они считают, что украинское наступление может в скором времени заставить российские силы в Херсоне отступить за Днепр. Как пишет NYT, военное командование рф уже рекомендовало отступить, но путин пока не дал согласия.

Также отмечается, что ВСУ готовы продвигаться в Луганской области, где, возможно, удастся окружить и прорвать российские оборонные рубежи и взять под контроль важную трассу, по которой рф осуществляет поставки своих вооруженных сил.

российская армия сталкивается с теми же проблемами логистики, что и в начале войны, констатируется в публикации. Связь между подразделениями остается осложнена, что заставляет их выдвигать старших офицеров ближе к линии фронта и препятствует скоординированному передвижению. А мобилизованные, которых сейчас бросают на поле боя, недостаточно обучены и плохо экипированы.

Впрочем, по мнению американских чиновников и военных аналитиков, даже потеряв темпы, рф еще не проиграла войну. Ее армия все еще может проводить широкомасштабные артиллерийские операции и пополнять силы за счет принудительной мобилизации.