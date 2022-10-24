ВОЙНА В Украине В какой-то момент Украине и роССии придется сесть за стол переговоров, - Макрон

2022-10-24 22:00

 

Франция продолжит дипломатические отношения как с Россией, так и с Украиной в надежде приблизить обе стороны к компромиссу.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам Макрона, ни Франция, ни какая-либо другая страна не имеют права решать, когда Украина начнет мирные переговоры с Москвой.

"Мы не можем решать за Украину, когда ей нужно начать переговоры с Россией, мы должны поддерживать диалог с каждой из сторон. Это необходимо сделать, потому что в какой-то момент им придется сесть за стол переговоров", – сказал французский президент.

Макрон добавил, что хотя Франция не является стороной конфликта в войне, она и дальше будет поддерживать Украину в ее защите от российского вторжения.

"Мы поддерживаем украинское сопротивление, мы вводим санкции против России, мы разговариваем с украинскими властями и российскими властями, чтобы, когда на местах будут выполнены условия, приемлемые для украинцев, мы могли построить мир", - объяснил он.

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