В Кременной Луганской области задержали мобилизированных россиян. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
"Так, на одном из предприятий в Кременной под стражей содержатся "мобики", которые отказались воевать", - отметил он.
По словам Гайдая, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.
Некоторые россияне убегают, а остальных - удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить в атаку.
Также глава ОВА сообщил, что на севере Луганской области участились случаи шантажа населения россиянами путем обесточивания населенных пунктов.