ВОЙНА В Украине Армия врага сыпется! Почти 70% мобиков по прибытии на передовые позиции отказываются воевать

2022-10-24 10:26

В Кременной Луганской области задержали мобилизированных россиян. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

"Так, на одном из предприятий в Кременной под стражей содержатся "мобики", которые отказались воевать", - отметил он.

По словам Гайдая, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.

Некоторые россияне убегают, а остальных - удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить в атаку.

Также глава ОВА сообщил, что на севере Луганской области участились случаи шантажа населения россиянами путем обесточивания населенных пунктов.

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