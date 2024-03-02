ВОЙНА В Украине В ТЦК рассказали, кого из мобилизованных не могут отправить на фронт после обучения

2024-03-02 16:30

В ТЦК рассказали, кого из мобилизованных не могут отправить на фронт после обучения.

Об этом говорится в материале NV.

Так, в Украине некоторые мобилизованные не могут быть допущены к боевым действиям, если они не имеют опыта или не прошли соответствующие учения. Следовательно, следить за тем, имеют ли мобилизованные опыт боевых действий или базовую общевойсковую подготовку должен командир.

Говорится о военнообязанных, которых признали ограниченно годными по состоянию здоровья. Их нельзя привлекать к боевым действиям, как штурмовиков и морпехов.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ они в постановлении ВВК должны получить письменное подтверждение, какие виды службы для них запрещены.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков рассказал, что ограниченно годных направляют для прохождения службы в тыловые подразделения.

"Таких должностей не очень много, поэтому мы таких военнообязанных мобилизуем мало. Однако подчеркиваю - такой мужчина пригоден к прохождению службы, но с определенными ограничениями. Чтобы не было путаницы. Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте, - объяснил он.

При этом о том, что ограниченно годные должны проходить военную службу в тыловых подразделениях, нигде не указывается.

В частности, такие лица, признанные ограниченно годными к военной службе, не могут быть в:

десантно-штурмовых войсках;

плавсоставах;

морской пехоте;

спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).

Однако, как отмечается, мобилизованные, ограниченно пригодные к службе, могут служить в:

частях (подразделениях) обеспечения;

ТЦК;

учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

В том случае, если место, где они могут проходить службу, находится не в тылу, то нет никаких запретов на то, чтобы отправить таких военных на службу в часть, заведение или организацию на фронте.