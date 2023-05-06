ВОЙНА В Украине Кого из мобилизованных во время военного положения в Украине могут сразу отправить на фронт: разъяснение

2023-05-06 10:03

В Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан Украины призывают в Вооруженные силы. Вне зависимости от опыта службы почти все призванные сначала отправляются в учебные части.

Некоторых из мобилизованных украинцев сразу же отправляют на обучение за границу. Об этом "Суспільному" рассказал начальник Буринского территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Павлов.

По его словам, все украинцы, которые не служили в армии, но были призваны по мобилизации, обязательно проходят обучение. Срок подготовки перед отправкой на фронт может составлять от одного до трех месяцев. При этом часть военнообязанных проходят обучение в других странах.

"Военнообязанных мы стараемся почти всех отправлять в учебные части. Там они проходят всю подготовку от 1 до 3 месяцев. Есть такие, которые проходят у нас, есть которые едут в другие страны: Польша, Германия, проходят там боевую подготовку. Людей, которые служили и имеют опыт, мы отправляем уже в боевые воинские части, но не служившие люди – все попадают в учебные части", – рассказал Павлов.

Также он отметил, что в учебной части военнообязанного обеспечивают всем необходимым снаряжением. На первое время необходимо иметь только минимальный запас сменной одежды.

"В настоящее время, когда у нас военнообязанный отправляется в воинскую часть или учебную часть, необходимо чтобы у него было во что переодеться: трусы, носки. А все остальное обеспечивает воинская часть. То есть и карематы, и вещевые мешки, и форму, и снаряжение – все воинская часть, согласно нормам, военнослужащему выдается", – объяснил начальник ТЦК и СП.

Напомним, в Украине была проведена оптимизация процессов бронирования военнообязанных работников (мужчин 18-60 лет) от мобилизации во время военного положения. Изменения в законодательство позволили ускорить процедуру оформления документов на такую отсрочку от службы.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны предложили изменения в законодательство, заключающиеся в уменьшении предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. Такие изменения необходимы, поскольку в период военного положения нет необходимости в пребывании граждан на военном учете до 27 лет.