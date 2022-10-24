ВОЙНА В Украине СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет країні-терористу

2022-10-24 14:31

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в рф іранських дронів «Shahed-136» і «Mohajer-6», а також балістичних ракет малої дальності «Fateh-110» та «Zolfaghar».

За матеріалами слідства, є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають рф у війні проти України.

Тож метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, способу та маршрутів перевезення цих озброєнь і подальше притягнення винних до відповідальності.

«Той, хто допомагає росії обстрілювати мирні українські міста і села, має також понести відповідальність за воєнні злочини рф. Бо не можна свідомо продавати маніяку наточений ніж, а потім дивуватися, що він вбиває людей», - керівник СБУ Василь Малюк.