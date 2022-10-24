ВОЙНА В Украине Авиация Украины за сутки нанесла 11 ударов, уничтожив вооружения, технику и живую силу врага

2022-10-24 11:33

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по врагу. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА Shahed-136. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ 24 октября.

Отмечается, что украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.

Кроме того, подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, а также эвакуацию около семидесяти раненых военнослужащих противника 22 октября в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области.

Также за минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледарь, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

subscriber subscriber

Еще по теме

Оттягивают силы ВСУ на север: британская разведка оценила риск нового нападения из беларуси

2022-10-23 09:00

Сколько роCCийских военных захотели добровольно сдаться в плен ВСУ

2022-10-22 20:00

Германия готова к весне подготовить пять тысяч военных ВСУ, - Шольц

2022-10-22 12:00

ВСУ за сутки уничтожили 13 танков и 25 беспилотников - потери врага составили 67 тысяч

2022-10-20 14:29

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет країні-терористу

2022-10-24 14:31

Армия Украины "демилитаризовала" уже почти 68 тысяч руССких солдат и офицеров

2022-10-24 13:32

Зачем на россии разгоняют фейк о "грязной бомбе" - Кулеба и Блинкен озвучили ответ

2022-10-24 12:28

Авиация Украины за сутки нанесла 11 ударов, уничтожив вооружения, технику и живую силу врага

2022-10-24 11:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет країні-терористу 2022-10-24 14:31
Армия Украины "демилитаризовала" уже почти 68 тысяч руССких солдат и офицеров 2022-10-24 13:32
Зачем на россии разгоняют фейк о "грязной бомбе" - Кулеба и Блинкен озвучили ответ 2022-10-24 12:28
Авиация Украины за сутки нанесла 11 ударов, уничтожив вооружения, технику и живую силу врага 2022-10-24 11:33