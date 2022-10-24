ВОЙНА В Украине Зачем на россии разгоняют фейк о "грязной бомбе" - Кулеба и Блинкен озвучили ответ

2022-10-24 12:28

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ряд вопросов. В частности, они обговорили дезинформацию роССии о "грязной бомбе", которой якобы располагает украинская сторона.

"Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе" рф может искать повод для подлой операции под фальшивым флагом", - сообщил в своем Twitter глава украинской дипломатии.

Кроме того, в ходе разговора стороны обговорили практические шаги по усилению украинского ПВО.

"Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", - добавил глава МИД.

Отметим, что Кулеба ранее уже подчеркнул: Украина не располагает "грязной бомбой", о которой заявляют на россии.