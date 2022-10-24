Зачем на россии разгоняют фейк о "грязной бомбе" - Кулеба и Блинкен озвучили ответ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ряд вопросов. В частности, они обговорили дезинформацию роССии о "грязной бомбе", которой якобы располагает украинская сторона.
"Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе" рф может искать повод для подлой операции под фальшивым флагом", - сообщил в своем Twitter глава украинской дипломатии.
Кроме того, в ходе разговора стороны обговорили практические шаги по усилению украинского ПВО.
"Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", - добавил глава МИД.
Отметим, что Кулеба ранее уже подчеркнул: Украина не располагает "грязной бомбой", о которой заявляют на россии.